طريق الكباش.. مصادر تكشف لمصراوي موعد إقامة الموكب

(مصراوي):

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن موعد افتتاح طريق المواكب بالأقصر، والمعروف باسم "طريق الكباش"، سيكون في الثلث الأخير من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت بعض التقارير الإعلامية تنبأت بأن يتم افتتاح طريق الكباش، الذي تتجه له أنظار العالم، خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو ما نفته المصادر، مؤكدة أن الاستعدادات لا زالت جارية، وأنها تتم بمنتهى الدقة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ولن يسمح خلالها بأي خطأ من أي نوع، على غرار حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في أبريل الماضي.

يجسد هذا الموكب احتفالات عيد "الأوبت" وهو أحد الأعياد المصرية القديمة في الأقصر، في مزج واضح بين الماضي والحاضر لاستعادة مشهد أسطوري يخطف الأفئدة والقلوب.

ومن المقرر أن يتواكب افتتاح طريق الكباش، مع ذكرى زواج المعبود "أمون" مع المعبودة "أمونت"، والذي كان يخرج من معابد الكرنك بالزوارق المقدسة الخاصة التي تضم التماثيل الخاصة بالمعبودات، في اتجاه معبد الأقصر، محمولة على أكتاف الكهنة.

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تهدف إلى الترويج لمحافظة الأقصر وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".