كيف تشاهد مباراة مصر وأنجولا؟.. قناة مفتوحة وهذا ترددها

كتب- مينا غالي:

يلتقي المنتخب المصري ونظيره الأنجولي، غدٍ الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني على قناة أون تايم سبورتس 1، بعد حصولها على حقوق بث كافة مباريات مصر في تصفيات كأس العالم.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

أولاً:- بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلى.

- الضغط على زر البحث.

- سيتم اضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

ثانيًا: بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.