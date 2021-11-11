الطقس في أسبوع.. الأرصاد تحذر من سيول على هذه المناطق

كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع المقبل بدءًا من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتسود شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحًا في الصباح الباكر من وإلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية (السلوم – مطروح- الضبعة)، على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (حلايب- شلاتين- مرسى علم- أسوان- أبو سمبل) على فترات متقطعة (40- 50% تقريبًا)، فيما توقعت سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا يوم السبت على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطع (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

واعتبارًا من يوم الاثنين إلى الأربعاء، تسود شبورة مائية معلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن تلك الظواهر الجوية.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: ​