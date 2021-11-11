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الصحة: فحص 4 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والتقزم" منذ انطلاقها

03:03 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الصحة: فحص 4 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والتقزم" منذ انطلاقها

مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لطلاب المرحلة الابتدائية، حتى نهاية السنة الدراسية بجميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على فيسبوك، الخميس، أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولفتت إلى فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية منذ انطلاقها وحتى الآن، في حين تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والخاصة.

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