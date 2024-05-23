تصل لـ350 ألف جنيه.. ننشر إجمالي تعويضات حادث معدية أبو غالب

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت محافظة الجيزة صباح، الثلاثاء الماضي، حادث سقوط ميكروباص بالركاب في منطقة معدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.

وفي نفس الإطار، استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماع المجلس للمحافظة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا معدية أبو غالب بالجيزة.

وقرر "أبو ليمون"، بحسب بيان المحافظة، صرف 100 ألف جنيه لكل متوفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراجعة جميع المعديات بنطاق المحافظة واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المعديات منتهية التراخيص.

وفي سياق متصل، وجه حسن شحاتة، وزير العمل، بصرف 200 ألف جنيه لكل أسرة عامل توفي في الحادث، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير، استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مُؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وفي نفس السياق، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم 50 ألف جنيه، ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة وفقًا للقانون.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الصيادين، جثامين 4 ضحايا جدد - نقلوا إلى مستشفى وردان- لحادث غرق معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر وسط استمرار عمليات البحث والتمشيط عن آخر ضحية.

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