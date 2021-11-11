المجتمعات العمرانية تنظم دورة تدريبية حول نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط، نظمت دورة تدريبية بعنوان: "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية".

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة، وبمشاركة أجهزة مدن: (المنيا الجديدة - حدائق أكتوبر - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة - السادات - الصالحية الجديدة - القاهرة الجديدة - غرب قنا الجديدة - ٦ أكتوبر - الشيخ زايد - 15 مايو)، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع الأجهزة التابعة للهيئة مباشرة.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى أنه في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الأراضي تحت ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل ON Lain على ربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة ويتم استخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

وأكد عباس على حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق استراتيجيات التحول الرقمى التي تتبناها الدولة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين رئاسة الهيئة والأجهزة التابعة لها.​