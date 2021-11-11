الري: إزالة أكثر من 4600 حالة تعد على النيل.. و70 ألفا منذ انطلاق الحملة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وأضاف الوزير، في بيان، الخميس، أنه تم إزالة أكثر من 4600 حالة تعد على نهر النيل بخلاف أكثر من 11 ألف حالة تعد على الترع والمصارف في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًا، كما بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل ما يقرب من 70 ألف حالة إزالة.

وأشار وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة نجحت في إيقاف تعديات بنجع صفرة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عبارة عن أعمال حفر في المنطقة المحظورة تمهيدًا لصب أساسات مبني عليها، حيث تم ردم ما تم حفره بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم قبل أعمال صب الأساسات.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط تنفيذ المئات من أعمال الإزالات المتنوعة عبارة عن مخالفات ردم بالمجرى المائي لنهر النيل ومباني مقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل، حيث تم تنفيذ 30 قرار إزالة منهم 26 قرار ردم بمساحة 5680 مترا، و4 قرارات مبان بمساحة 76 مترا بناحية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطة ووجود مسئولي مجلس مدينة الفتح، كما تم تنفيذ إزالتين تعد بالردم على مساحة 60 متر مربع بناحية الروضة بمركز ملوي بالمنيا بمعرفة المخالفين وبحضور مهندسي الإدارة وقوات الشرطة، وإزالة تعديات عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض بمساحة 150 مترا بناحية الشيخ تمى بمركز أبوقرقاص بالمنيا.

وفى محافظة الجيزة، تم تنفيذ 22 قرار إزالة بناحية الوراق و7 قرارات إزالة بناحية القناطر لتعديات عل نهر النيل عبارة عن إشغالات مخالفة وردم بجذور النخيل وردم بالطمي ورسوات مخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وحي الوراق بمساحة 3570 مترا، بالإضافة لتنفيذ 10 إزالات بناحية الحوامدية بالجيزة عبارة عن مبان وغرف بالطوب ورسوات مخالفة بإحدى الورش، وتنفيذ 6 قرارات ازالة بنهر النيل بالبر الغربي بحي امبابة عبارة عن إشغالات ومراسي مخالفة ورسو مخالف، و قرار بالزمالك عبارة عن مرسى مخالف، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة بمساحة 9300 متر مربع.

وفي محافظة دمياط، تم تنفيذ 21 قرار إزالة ردم ومخالفات متنوعة بمركز كفرسعد بمساحة 1638 مترا، و28 قرار إزالة بمركز راس البر بدمياط بمساحة 4147 مترا، و26 قرار إزالة لمخالفات ردم بمركز الزرقا بمساحة 1950 مترا، و16 إزالة لمخالفات ردم بمركز فارسكور بمساحة 75 ألف متر، و3 إزالات بمساحة 1190 مترا عبارة عن مخالفات تعلية منسوب.

كما تم إزالة 17 تعد بمساحة 4600 متر مربع بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، و8 قرارات إزالة بمساحة 2400 متر بمركز بني سويف عبارة عن مبان مخالفة، و12 قرار إزالة بمساحة 2450 مترا بمركز ببا بمحافظة بني سويف، وإزالة 4 مخالفات عبارة عن طوب أبيض بمساحة 42 مترا وسور بالطوب الأبيض والأسمنت وذلك بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، و4 إزالات بقرية برج رشيد بمحافظة البحيرة عبارة عن مخالفتي ردم بمساحة 70 مترا، ومرسى بمساحة 60 مترا، ومبنى من الخشب والبوص بمساحة 70 مترا، و3 إزالات لمخالفات ردم بمساحة 475 مترا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وتم تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن مخالفات بناء بمساحة 350 مترا بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سوهاج ومركز شرطة سوهاج، وقرار إزالة بالخزندارية بغرب مركز طهطا بسوهاج عبارة عن جمالون حديد بمساحة 100 متر بمعرفة المخالف، و6 قرارات إزالة بناحية قرية الفارسية بإسنا بمحافظة أسوان، و13 قرار إزالة بمركز نقادة بناحية عزبة صالح بمحافظة قنا، و12 قرار إزالة منهم6 إزالات ناحية قرية الترامسة بقنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، و6 إزالات بناحية مركز الوقف بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والمحلية، فضلا عن تنفيذ 31 قرار إزالة بمركز بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطة مركز بنها، عبارة عن 19 مخالفة ردم بمساحة 755 مترا، و12 مبنى بمساحة 1325 مترا، و8 مخالفات عبارة عن مبان بالطوب الأبيض بمساحة 805 أمتار بمركز فوه بمحافظة كفرالشيخ.