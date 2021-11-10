انتظام الضغط لا يعني الشفاء.. الصحة توجه رسالة جديدة لمرضى ضغط الدم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت خلاله رسالة جديدة إلى أصحاب مرض ضغط الدم.

وقالت الوزارة، إن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء وليس مؤشرا للتوقف عن العلاج، ولكنه مؤشرًا لفاعليته وضرورة الاستمرار عليه مع قياس الضغط بانتظام.

وتابعت وزارة الصحة: "يمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للكشف والعلاج مجانًا".