تفاصيل اللقاء.. البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني - صور

رئيس الإنجيلية من الإسماعيلية: لا مستقبل لنا بدون شركاء الوطن

كتب مينا غالي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

تبادل قداسة البابا وولي العهد، كلمات الترحيب والشكر، وأكد على عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبد الله الثاني وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة إبان زيارة قداسته إلى الأردن في سبتمبر ٢٠١٦.

وتفقد البابا تواضروس وولي العهد، المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس، حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.