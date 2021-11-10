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ضريبة التصرفات العقارية.. قرارات جديدة من الحكومة بشأن السداد والشهر العقاري

01:53 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
ضريبة التصرفات العقارية.. قرارات جديدة من الحكومة بشأن السداد والشهر العقاري

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال مجلس الوزراء إن ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (2.5%) تسري في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وأضافت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنه تيسيرا على الممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.

ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الشهر العقاري ضريبة التصرفات العقارية

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