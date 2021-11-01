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"برلمانية الوفد" تعتزم تقديم مشروع قانون بشأن الرياضة

09:35 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
"برلمانية الوفد" تعتزم تقديم مشروع قانون بشأن الرياضة

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع قانون بشأن النشاط الرياضي في مصر.

وأضاف "وهدان" لمصراوي، أن اللجان الخاصة بالشئون الرياضية بالحزب تعمل حاليًا على الانتهاء من كتابة مواد مشروع القانون لعرضها على الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هدف مشروع القانون هو تحقيق طفرة في العمل الرياضي بما يتواكب مع المتغيرات الحالية العالمية، مؤكدًا أن مصر لديها تاريخ طويل مع الرياضة ويجب علينا أن نكون في وضع أفضل ما نحن به.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيكون مشروع القانون جاهزًا على أن يقدم للمجلس حسب الإجراءات البرلمانية المتبعة في هذا الصدد.

وكان أعضاء في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكدوا في تصريحات صحفية، أن تعديلات قانون الرياضة وإنهاء التعصب الكروى، وعودة الجماهير إلى الملاعب من جديد، تأتي على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال عضو لجنة الشباب والرياضة النائب محمد عمر، إن أعضاء اللجنة سيدخلون دور الانعقاد الثانى، وسط أحداث لا تتوقف على الساحة الرياضية، لافتا إلى وجود ملفات شديدة الأهمية تحتاج إلى فتحها والتطرق إليها ومناقشتها مع الحكومة، وأبرزها ما يتعلق بالتعصب الكروى وغياب الجماهير وأحوال الأندية وغيرها.

سليمان وهدان حزب الوفد النشاط الرياضي

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