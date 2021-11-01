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"سياحة النواب" توصي برفع سرعة الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية

09:24 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
"سياحة النواب" توصي برفع سرعة الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية

النائبة نورا على

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لموافاة اللجنة بشأن ما تم تنفيذه في ضوء مخاطبة الوزارة لغرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأهمية رفع سرعات الإنترنت داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستعراض الردود الواردة من الوزارات المعنية علي توصيات اللجنة، وإعداد حصر بالتوصيات التي أقرتها اللجنة ولم يرد إليها رد بشأن ما تم فيها.

وأكدت اللجنة، أنه لابد من توفير شبكة واي فاي بسرعة جيدة داخل المناطق السياحية والفنادق ذات الخمسة نجوم والأربعة نجوم والفنادق العائمة والمزارات لتتناسب مع مكانة مصر الدولية وإرسال صورة جيدة للسياح يتم تناقلها بين ذويهم بعد العودة لبلادهم عن مصر وآثارها وما تمتعوا به من راحة ومستوى عالي من خدمات الاتصالات أثناء رحلاتهم في هذه المناطق.​

لجنة السياحة والطيران مجلس النواب نورا على وزارة السياحة والآثار

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