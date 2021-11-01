السيسي يشارك في قمة المناخ العالمية بجلاسجو - صور

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا ترصد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ في جلاسجو.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ" والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.