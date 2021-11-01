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وزير الكهرباء يفتتح معرض "إينرجي إيجيبت" في نسخته الـ30 بالقاهرة -صور

03:53 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
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كتب- محمد صلاح

تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، معرض "إينرجي إيجيبت"، في نسخته الـ30 بأرض المعارض الدولية محور المشير، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد كبير من قيادات القطاع.

ويضم المعرض 5 قطاعات رئيسية؛ هي توليد ونقل وتوزيع الطاقة واستهلاك الطاقة وإدارتها ورقمنتها.

ويعد هذا المعرض الأكبر والرائد في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث يضم المعرض أكثر من 60 شركة عالمية ومحلية لعام 2021.

ويقدم معرض "إيجيبت إينرجي" فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتاجاتهم أمام أكثر من 10000 زائر من المهندسين المتخصصين والاستشاريين ومديري المشروعات والجهات الحكومية والمقاولين، وذلك فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع التصنيع المحلي والشركات العاملة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء معرض إينرجي إيجيبت محمد شاكر أرض المعارض الدولية

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