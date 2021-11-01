الوزارة مش موجودة.. برلمانية تطالب جبالي بتغيير جذري في تعامل "البترول" مع النواب

كتب- نشأت علي:

انتقدت النائبة رحاب الغول، تعامل وزارة البترول مع الطلبات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، مؤكدةً أن الوزارة تحتاج إلى تغيير جذري في التعامل مع ممثلي الشعب .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب.

وأكدت الغول أن التواصل مع وزير البترول أمر صعب جدًّا، والدخول إلى مكتبه أصعب، مطالبةً رئيس المجلس بمخاطبة الحكومة، خصوصاً وزير البترول، بالاعتناء بمطالب النواب .

ووجهت النائبة حديثها إلى ممثل وزارة البترول، قائلةً: "الوزارة ليست موجودة.. رجاء تنقل مشكلات وشكاوى المواطنين إلى وزير البترول، فنحن نريد تغييرًا جذريًّا في رد الوزارة على النواب".