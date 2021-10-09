وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان عددًا من مشروعات المحافظة الزراعية -صور

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، في مستهل زيارته إلى المحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، يرافقه علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديرا مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.

وبحث وزير الزراعة ومحافظ الغربية خلال اللقاء، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور بعض نواب البرلمان، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ لتنمية مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني بها، ودعم مزارعي المحافظة، فضلًا عن مناقشة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتكثيف توعية المزارعين والمربين بالمبادرات التي تطلقها الدولة؛ والتي تشمل تحديث الري، ومراكز تجميع الألبان، والمشروع القومي لإحياء البتلو.

ويقوم وزير الزراعة ومحافظ الغربية ورئيس البنك الزراعي المصري، حسب بيان الوزارة، بافتتاح فرعَين للبنك الزراعي بمدينة سمنود، وقرية أبو صير، وتفقد مركز الخدمات الزراعية بقرية نهطاي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي "حياة كريمة"، ومن المقرر أن تشمل الزيارة عقد مؤتمر موسع حول أهمية منظومة الري الحديث، وتوعية المزارعين بها.