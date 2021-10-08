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محافظة الجيزة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بمرتبات مجزية غدًا (طريقة التقديم والفرص المتاحة)

03:05 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
محافظة الجيزة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بمرتبات مجزية غدًا (طريقة التقديم والفرص المتاحة)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب – أسامة علي:

تنظم محافظة الجيزة، غدا، ملتقى للتوظيف، تحت رعاية اللواء أحمد راشد، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية بالجيزة، وجهاز تشغيل الشباب، لتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية، وذلك بأرض المطاحن بشارع فيصل، فى مجالات مختلفة.
أكدت محافظة الجيزة، في بيان لها، الجمعة، أنه علي الشباب الراغبين في الحصول علي فرص عمل من خلال ملتقي التوظيف، ملء البيانات علي الرابط التالي لتسهيل عملية الحصول على الوظيفة المناسبة.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo

وللتعرف علي فرص العمل والشركات المشاركة من خلال الفيديو التوضيحي التالي :

أحمد راشد محافظ الجيزة ملتقى التوظيف توظيف الشباب

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