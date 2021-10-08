Masrawy logo white

برئاسة عامر.. وزير الأوقاف يهنئ أعضاء "دينية الشيوخ" بعد فوزهم في انتخابات اللجان النوعية

02:04 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
برئاسة عامر.. وزير الأوقاف يهنئ أعضاء "دينية الشيوخ" بعد فوزهم في انتخابات اللجان النوعية

الدكتور يوسف السيد عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ الموقر، ووكلاء وأمناء السر بثقة زملائهم، بعد الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي.

وخص وزير الأوقاف، في بيان له، اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، ووكيلي اللجنة محمد سليم السيد عطية أبو الخير ونادر يوسف نسيم هندي، والدكتورة خضرة سالم عبد الحميد أمين السر.

وتمنى وزير الأوقاف، لأعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، كل السداد والتوفيق، معربًا عن استعداد الوزارة والجهات التابعة لها للتعاون مع جميع اللجان والنواب.

وفاز الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة اللجنة في انتخابات اللجنة النوعية، التي أجريت الأربعاء الماضي، للمرة الثانية، بعد تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجلس الشيوخ اللجنة الدينية يوسف عامر وزير الأوقاف مختار جمعة

الخبر التالى:

"قومي الطفولة": ضبط طبيب أجرى عمليات ختان للإناث في بني سويف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بعد ارتفاعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا