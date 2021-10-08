برئاسة عامر.. وزير الأوقاف يهنئ أعضاء "دينية الشيوخ" بعد فوزهم في انتخابات اللجان النوعية

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ الموقر، ووكلاء وأمناء السر بثقة زملائهم، بعد الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي.

وخص وزير الأوقاف، في بيان له، اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، ووكيلي اللجنة محمد سليم السيد عطية أبو الخير ونادر يوسف نسيم هندي، والدكتورة خضرة سالم عبد الحميد أمين السر.

وتمنى وزير الأوقاف، لأعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، كل السداد والتوفيق، معربًا عن استعداد الوزارة والجهات التابعة لها للتعاون مع جميع اللجان والنواب.

وفاز الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة اللجنة في انتخابات اللجنة النوعية، التي أجريت الأربعاء الماضي، للمرة الثانية، بعد تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.