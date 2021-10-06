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بتخفيض 20%.. "التموين" تطرح حلوى المولد النبوي

03:32 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
بتخفيض 20%.. "التموين" تطرح حلوى المولد النبوي

حلوى المولد النبوي

كتب- محمد سامي:

بدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح حلوى المولد بمنافذها، وعددها 15 منفذًا بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

وقال اللواء علي أشرف عبد المجيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم إنشاء مصنع جديد لتصنيع وتغليف حلوى المولد، وتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ65 جنيهًا للكيلوجرام السادة، وعبوة كارتون 2 كيلوجرام سادة لوكس بـ130 جنيهًا، وعبوة باغ 2 كيلوجرام سادة بـ150 جنيهًا، وعبوة سادة 3 كيلوجرامات بـ200 جنيه، وأيضًا طرح عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلوجرامات بـ375 جنيهًا، عبوة مميزة بالأصناف، وكذلك طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات، عبوة 3 كيلوجرامات كارتون بـ350 جنيهًا، وعبوة 3 كيلوجرامات فاخرة مكسرات باغ بـ375 جنيهًا، وعبوة 5 كيلوجرامات فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيهًا، مميزة بالأصناف، وعبوة 6 كيلوجرامات فاخرة بالمكسرات بـ650 جنيهًا، بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة أنه يتم أيضًا خصم 10% للكميات التي لا تقل عن 500 كيلوجرام، لافتًا إلى أن الشركة ستنتج ما يقرب من 25 طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة، ويتم طرحها بمنافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

حلوى المولد النبوي الشركة العامة لمخابز القاهرة وزارة التموين الجيزة

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