تعرف على اللجان الأكثر والأقل ترشيحًا في انتخابات "الشيوخ" -صور

مصراوي

يبدو أن ما يطلبه المواطنون في الشارع كان هو بوصلة الاختيار لدى أعضاء مجلس الشيوخ خلال ترشحهم للجان النوعية بالمجلس؛ حيث دائمًا ما تكون شكوى المواطن هي المحليات والطرق والنقل وخلافه.

ووجد "مصراوي" من خلال ملاحظته الكشوف النهائية لرغبات أعضاء مجلس الشيوخ لاختيار اللجان التي يرغبون في الترشح بها، أن كشف لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل هو الأكثر ترشيحًا من قِبل النواب؛ حيث بلغ عدد المترشحين 44 عضوًا.

وربما تكون أيضًا خبرات معظم الأعضاء هي السبب في اختيار اللجان عند الترشح.

ولاحظ "مصراوي" أن اللجان الأقل ترشحًا من قِبل الأعضاء، حسب الكشوف النهائية للانتخابات، هي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف؛ حيث بلغ عدد المترشحين إليها 8 أعضاء فقط، ولكنهم من خبرات وكفاءات كبيرة؛ لأنهم من القامات الدينية المعروفة، سواء في التدريس أو الجهات التنفيذية الخاصة بهذا القطاع.

وأظهرت المؤشرات استمرار لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بنفس تشكيل هيئة مكتبها، كما كان في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول؛ حيث فاز يوسف السيد عامر برئاسة اللجنة، ومحمد سليم ونادر نسيم وكيلَين، وخضرة سالم أمينًا للسر.

وكانت مفاجأة هذه الانتخابات هي لجنة الشباب والرياضة؛ حيث فاز أحمد أبو هشيمة "رئيسًا"، وأحمد دياب "وكيلًا"، وشريف الجابري وكيلًا، ومحمد عمارة "أمينًا للسر".