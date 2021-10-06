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​الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي المتميزة في العاشر من رمضان

08:30 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
​الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي المتميزة في العاشر من رمضان

قطع أراضي الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز العاشر من رمضان، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز، خلال الفترة من يوم الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الأربعاء 20/10/2021، وعلى العميل الفائز بقطعة أرض التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 1 : 30، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021 : الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

أراضي الإسكان المتميز العاشر من رمضان وزارة الإسكان

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