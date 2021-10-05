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القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

10:03 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن بعد غد الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلا من الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

اجازة 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر القطاع الخاص محمد سعفان القوى العاملة

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