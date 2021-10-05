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اليوم.. بيت السحيمي يحتفل بانتصارات أكتوبر

01:20 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
اليوم.. بيت السحيمي يحتفل بانتصارات أكتوبر

بيت السحيمي

يستضيف مركز الإبداع الفني بـ"بيت السحيمي" في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية منها: "أحلف بسماها وبترابها"، "عاش اللي قال للرجال عدوا القناة "، " الأرض بتتكلم عربي"، " يارب بلدي وحبايبي "، "عطشان يا اسمراني" "جابلك اية يا صبية ".

ومن المقرر أن يفتح بيت السحيمي أبوابه أمام الجمهور لمتابعة فعالياته بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية والضرورية لتفادي انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".​

يت السحيمي فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية شارع المعز أغنية أحلف بسماها وبترابها ذكرى حرب 6 أكتوبر

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