بعد إعصار شاهين في عمان.. الأرصاد: نتوقع تقلبات جوية في هذا الموعد على مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تسيطر على أجواء مصر خلال الـ5 أيام المقبلة، حيث نتعرض لأجواء خريفية ممتعة خلال ساعات النهار، وخلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر نشهد نسمات من البرودة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية الأسبوع بين 30 إلى 31 درجة، والسواحل الشمالية بين 26 إلى 27 درجة، وشمال الصعيد 31 درجة، وجنوب الصعيد 35 إلى 37 درجة، وتصل درجات الحرارة الصغرى بين 20 إلى 25 درجة.

وتابع شاهين: "تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكد شاهين أن حالة الطقس خالية من سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة.

وأشار شاهين إلى أن التغيرات المناخية الموجودة في العالم أجمع تتسبب في تقلبات جوية حرجة ومختلفة عن السنوات الماضية، ومن الوارد حدوث تقلبات جوية خلال النصف الثاني من فصل الخريف على مصر، نتيجة وجود منخفضات في البحر المتوسط مع امتداد منخفض السودان مما تتسبب في أمطار غزيرة في النصف الثاني من شهر أكتوبر لكن لن تصل الظواهر الجوية إلى حد الأعاصير التى تتكون في المحيطات.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه لا وجود لأدنى تأثير لإعصار "شاهين" على مصر، لافتًا إلى أن الأجواء وتوزيعات الكتل الهوائية مختلفة، وعمود الهواء في مصر مختلف عن الكتل الهوائية التي تؤثر على المنطقة وعمان.