ما الأمراض المدرجة في المرحلة الثانية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

كتب- محمد سامي:

أطلقت وزيرة التضامن خالمرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي الإعاقات المتوسطة" بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتشمل المرحلة الثانية عدة إعاقات منها الإعاقات الحركية مثل شلل الأطفال بجميع أنواعه في أي طرف، والشلل الأيرابي وقصر أي طرف من الأطراف عن الطرف الأخر بمعدل 5 سم، والبتر في إحدى أصابع السبابة أو الإبهام، كما ستشمل الإعاقات البصرية وحالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة، كما ستشمل حالات ضعف السمع من 50 لـ 70 ديسبل بالإضافة إلى الإعاقات الذهنية والتي سيكون بها نسبة الذكاء من 35 إلى 69%، وأمراض الدم "الهيموفليا" بالإضافة إلى من يشمل نوعين من الإعاقة السابقة.

كانت المرحله الأولي تشمل 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن درجات الإعاقة يتم تحديدها بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.