الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد أجازة ذكرى 6 أكتوبر

02:36 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد أجازة ذكرى 6 أكتوبر

مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

1

مصطفى مدبولي ذكرى 6 أكتوبر وحدات الإدارة المحلية المصالح الحكومية

الخبر التالى:

مواعيد المحال وتعطيل الدراسة.. قرار جمهوري بفرض تدابير أمنية في مناطق من سيناء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا