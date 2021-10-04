الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد أجازة ذكرى 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.