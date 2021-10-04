الزراعة: "الصحة الحيوانية" يشارك في قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

​​كتب- أحمد مسعد:

شارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في قافلة طبية بقرية جواد حسني بمركز أبو حمص، اليوم الأحد، بالتعاون مع كلية الطب البيطري، في جامعة دمنهور ومستشفيات جامعة عين شمس ومديرية الطب البيطري في دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمهنور، حيث تضمنت القافلة التوعوية والطبية والصحية مجموعة من التخصصات البشرية والبيطرية والزراعية.

وأكد صالح، أن الجامعة تسعى من خلال قوافلها التنموية الشاملة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية ودعم وتفعيل دور الجامعة الإنساني والاجتماعي في خدمة المجتمع المصري والذي يعد مكملًا لدورها البحثي والتعليمي وتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية المتخصصين فى معهد بحوث الصحة الحيوانية.



وأكد رئيس جامعة دمنهور، روح التعاون المبذول في القافلة العلاجية المجانية وعلى اختلاف التخصصات التي توافرت فيها، ما عاد بالنفع على المجتمع القروى.

ومن ناحيته صرح الدكتور نبيل بكير، عميد كلية البيطري جامعة دمنهور على حرص الكلية الدائم على التعاون بين جامعة دمنهور ومعهد بحوث الصحة الحيوانية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.