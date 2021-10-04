​​هل يصبح الشتاء أكثر برودة في مصر بسبب إعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر بعيدة تمامًا عن إعصار "شاهين" الذي ضرب عُمان والإمارات، قائلًا: "الحمدلله بعيدين عن مثل هذه الأعاصير".

وأكد شاهين في تصريحات لمصراوي، أن الإعصار "شاهين" ليس علاقة بالظواهر الجوية خلال فصل الشتاء في مصر والدول العربية، لكن التغييرات المناخية التي تتسبب في العديد من الظواهر الجوية الحرجة والعنيفة واردة الحدوث.

وتابع شاهين: هذا الإعصار، حدث أكثر من مرة خلال السنوات الماضية في غرب باكستان وعمان، لكنه لم يدخل قبل ذلك إلى بحر عمان وأثـر على دولة الإمارات، لأنه نادر الحدوث أن يؤثر على دولة الإمارات والدخول في عمق بحر عمان".

وأشار شاهين، إلى وجود أعاصير قبل ذلك، كانت تضرب غرب باكستان ويمتد تأثيرها إلى دولة عمان، متابع:"هما متعودين على مثل هذه الأعاصير عبر السنوات الماضية على فترات متباعدة".

وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية: "من الوارد أن يحدث ذلك الإعصار مرة أخرى خلال السنوات المقبلة، ولكن التغييرات المناخية لها دور في نمو هذه المنخفضات المتعمقة المدارية.

واختتم قائلا:"الحمدلله مصر بعيدة عن هذه التأثيرات ومثل هذه الأعاصير تماما، حتى وإن وقعت في دول شقيقة بعمان والإمارات.. لكن جو ومناخ مصر ليس له علاقة بالدول العربية المجاورة".



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