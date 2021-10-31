وزير التموين يكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع: "الطلب على السلع زاد رغم الإنتاج الضعيف"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله، موضحًا أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقي المواطنين لقاح الفيروس حول العالم، بدأ الطلب يزداد على السلع في ظل نقص المعروض، نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة في أسعار تلك السلع.

ولفت المصيلحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، إلى أن الزيادة في الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة القمح، موضحًا أن سعر طن القمح في موازنة العام الجاري كان يقدر بـ250 دولار للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولار، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميًا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولار للطن الواحد.

وأضاف وزير التموين، أن روسيا هس أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح، كما فرضت عليه رسومًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول من 65 دولار للبرميل إلى 85 دولار قائلًا: "هذا الأمر لا يجعل أحدًا سعيدًا".