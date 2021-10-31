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رئيس البرلمان محذرًا مصطفى بكري: لا تدير الجلسة.. منح الكلمة يتم بعدالة مطلقة

02:27 م الأحد 31 أكتوبر 2021
رئيس البرلمان محذرًا مصطفى بكري: لا تدير الجلسة.. منح الكلمة يتم بعدالة مطلقة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

حذَّر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبَ مصطفى بكري من التدخل في إدارة شؤون الجلسة، موجهًا حديثه إليه، قائلًا: "لا تدير الجلسة.. الجلسة تراعي قواعد العدالة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون العقوبات .

وأكد جبالي، خلال اعتراض بكري على عدم منحه الكلمة، أن الجلسة تراعي قواعد العدالة من حيث عدد الكلمات من بداية الفصل التشريعي، متابعًا: "نراعي منح الكلمة بعدالة مطلقة" .

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض إعطاء الكلمة للنائب مصطفى بكري؛ للتعقيب على حديث النواب بإحالته إلى لجنة القيم؛ بسبب تهكمه على المجلس، حسب وصفهم، قائلًا له: "تفضل بالجلوس فالحديث لم يمس شخصك".

جاء ذلك بعدما حاول النائب مصطفى بكرى، في بداية الجلسة الحصول على الكلمة دون أن يتقدم بطلب لها مسبقًا؛ وهو ما رفضه رئيس المجلس، مؤكدًا أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري متسائلًا عن دور المجلس الرقابي.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد وجهوا انتقادات حادة ضد النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بسبب تهكم الأخير على المجلس، حسب وصفهم.

مجلس النواب مصطفى بكري قانون العقوبات حنفي جبالي

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