"الزراعة": افتتاح محطة المغرة الآلية لخدمة منتفعي المليون ونصف مليون فدان- صور

كتب- مصراوي:

قال د.عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزارعة، إنه تم افتتاح محطة المغرة للزراعة الآلية بمحافظة مطروح، في إطار توجيهات وزير الزراعة بتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين؛ خصوصًا في المناطق الجديدة والصحراوية وتشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والآلات الحديثة في الزراعة والحصاد.

شارك في افتتاح المحطة اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري، والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

وأضاف الأشقر أن محطة المغرة هي رقم ١٣٣ في محطات قطاع الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية، وتضم أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية التي تناسب الزراعات في تلك المنطقة وخدمة منتفعي شركة الريف المصري والمليون ونصف مليون فدان.

ونوه رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة بأنه تقرر تأجير المحطة للمزارعين بأسعار مخفضة بناء على توجيهات وزير الزراعة؛ لتخفيف الأعباء على المزارعين وتكاليف الزراعة في تلك المنطقة الصحراوية.