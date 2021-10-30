"التموين": 3 سيناريوهات بشأن دعم رغيف الخبز.. والمصيلحي يعلن مدة التنفيذ

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة لم تحدد حتى الآن، موعدًا لتحريك أسعار رغيف الخبز، مضيفًا أنه لا يوجد تحريك في السعر في القريب العاجل.

وأضاف الوزير في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة تعمل عليها الوزارة في هذا الشأن، الأول هو زيادة سعر الرغيف، والثاني تحويل جزء من الدعم السلعي إلى دعم نقدي، والسيناريو الأخير هو حصول المواطن على دعم نقدي مشروط.

وأوضح الوزير في تصريحاته، أن العمل على السيناريوهات الثلاثة يستغرق من 3 إلى 5 سنوات من العمل.