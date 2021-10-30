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سحب رعدية ممطرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

10:48 ص السبت 30 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد مستمرة، حيث تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن المطلة على خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة ومن المتوقع ان تتقدم الى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة.

وتابعت الهيئة: "تشير أخر إصدارات النماذج العدادية إلى التيار النفاث الذى يعمل على سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة فى طبقات الجو العليا الذى يعمل على تكاثر السحب وتطورها".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 درجة إلى 30، حتى نهاية الأسبوع، كما تراوح على السواحل الشمالية بين 26 إلى 27، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار تستمر حتى يوم الاثنين المقبل على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأمطار درجات الحرارة

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