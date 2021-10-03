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أسامة الأزهري يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

06:32 م الأحد 03 أكتوبر 2021
أسامة الأزهري يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الدكتور أسامة الأزهري

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بالتهنئة للشعب المصري العظيم والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الأزهري في بيان له اليوم الأحد: "السادس من أكتوبر يوم خالد، أثبت فيه الإنسان المصري العظيم أنّه قادر على اختراق المستحيل، وعلى قهر العدو، وعلى حماية الوطن"، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، وأن يديم لنا النصر والتوفيق".

واختتم الأزهري: "خالص التهاني لجيش مصر العظيم، وشعبها الكريم، بالانتصار المجيد في 6 أكتوبر، 10 رمضان، وأتمنى لوطننا العظيم دوام المجد والآمان".​

أسامة الأزهري ذكرى انتصارات أكتوبر الجيش المصري حرب 6 أكتوبر

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