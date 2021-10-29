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رئيسة المجلس القومي للمرأة تشيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للسيدات

09:54 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشيد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للسيدات

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتعاون القائم بين المجلس ومنظمة العمل الدولية من خلال مكتب المنظمة في القاهرة، والمشروعات القائمة في مصر والتي تهدف إلى تعزيز العمل اللائق للسيدات، وضمان فرص ومعاملة متكافئة لهن، وتطوير مهاراتهن وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدراتهن بهدف إدماجهن في سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقائها مع كل من مانويلا تومي مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة بمنظمة العمل الدولية، وشيدي كينج مديرة فرع النوع والمساواة والتنوع والشمول بالمنظمة، بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على هامش زيارتها الحالية لجنيف لرئاستها وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سيداو".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء، إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل مع منظمة العمل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص لتعزيز التعاون المُشترك في مجال المساواة بين الجنسين سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة منظمة العمل الدولية السيدات

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