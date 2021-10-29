Masrawy logo white

​​خبير مياه: في 2050 سينخفض نصيب الفرد العربي إلى 200 متر مكعب

08:30 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
​​خبير مياه: في 2050 سينخفض نصيب الفرد العربي إلى 200 متر مكعب

نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، إن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه؛ حيث يقطنها 6.3% من سكان العالم بينما تملك 1.4% فقط من موارد المياه.

وأضاف "سويلم"، خلال جلسة ابتكارات علوم إدارة المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنه بحلول عام 2050 سينخفض نصيب الفرد في ثلثي الدول العربية إلى أقل من 200 متر مكعب سنويًا.

ولفت أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، إلى أن 85% من الموارد المائية في المنطقة العربية توجه إلى قطاع الزراعة، مضيفا: "كما نستورد 50% من غذائنا ما يعني أن أي تغيير على مستوى العالم سيؤثر على منطقتنا".

وأكد "سويلم" على أهمية التوسع في تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أنها تواجه تحديين رئيسيين، هما: تكلفة الطاقة اللازمة للتحلية والتي تمثل 40% من تكلفة الإنتاج، والتخلص غير الآمن من فاقد عملية التحلية.

نهر النيل المياة وزارة الموارد المائية جامعة آخن الألمانية الفرد العربي

الخبر التالى:

"العودة إلى مصر".. شاهد آثار مصر في أرشيف الإمبراطور البرازيلي من 150 سنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا