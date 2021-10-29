​​خبير مياه: في 2050 سينخفض نصيب الفرد العربي إلى 200 متر مكعب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، إن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه؛ حيث يقطنها 6.3% من سكان العالم بينما تملك 1.4% فقط من موارد المياه.

وأضاف "سويلم"، خلال جلسة ابتكارات علوم إدارة المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنه بحلول عام 2050 سينخفض نصيب الفرد في ثلثي الدول العربية إلى أقل من 200 متر مكعب سنويًا.

ولفت أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، إلى أن 85% من الموارد المائية في المنطقة العربية توجه إلى قطاع الزراعة، مضيفا: "كما نستورد 50% من غذائنا ما يعني أن أي تغيير على مستوى العالم سيؤثر على منطقتنا".

وأكد "سويلم" على أهمية التوسع في تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أنها تواجه تحديين رئيسيين، هما: تكلفة الطاقة اللازمة للتحلية والتي تمثل 40% من تكلفة الإنتاج، والتخلص غير الآمن من فاقد عملية التحلية.