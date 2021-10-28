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بعد زيادته 4 جنيهات.. ننشر الأسعار الجديدة لزيت التموين

02:36 م الخميس 28 أكتوبر 2021
بعد زيادته 4 جنيهات.. ننشر الأسعار الجديدة لزيت التموين

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر زيت التموين من 20.75 إلى 24.75 جنيه للعبوة 1 لتر لسعر الجملة على أن تباع للمستهلك بـ 25 جنيها بدلا من 21 جنيها.

وتوفر التموين أيضا عبوات سعة 800 مللي خليط حيث تم رفع سعرها إلى 19.75 جنيه جملة على أن تباع للمستهلك بـ 20 جنيها للعبوة وذلك بداية من مقررات شهر نوفمبر القادم.

وأرجع الوزير ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الأسعار العالمية نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدا على أن الوزارة ستراجع الأسعار فور تراجعها عالميا.

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