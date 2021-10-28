الرئيس السيسي لطفل يحفظ القرآن:"أنا زي جدك.. اطلب مني وما تتكسفش"
كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح اللسيسي، رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" على فضائية" mbc" مصر.
وقال الرئيس السيسي للطفل أحمد الذي يحفظ القرآن، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج:"أنا زي جدك، اطلب مني ما تتكسفش يابني".
وتابع الرئيس السيسي:"بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك، عارف أنت حافظ إيه؟ انت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك".
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