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الرئيس السيسي لطفل يحفظ القرآن:"أنا زي جدك.. اطلب مني وما تتكسفش"

12:08 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي لطفل يحفظ القرآن:"أنا زي جدك.. اطلب مني وما تتكسفش"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح اللسيسي، رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" على فضائية" mbc" مصر.

وقال الرئيس السيسي للطفل أحمد الذي يحفظ القرآن، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج:"أنا زي جدك، اطلب مني ما تتكسفش يابني".

وتابع الرئيس السيسي:"بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك، عارف أنت حافظ إيه؟ انت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك".​

السيسي شريف عامر يحدث في مصر طفل حافظ للقرآن

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