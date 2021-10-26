​​سؤال برلماني لوزيرة الصحة بسبب قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال للمستشار حتفي جبالي، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة، وما هي خطة الوزارة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة؟.

وأكد النائب في سؤاله الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن ذلك الطلب يأتي في إطار استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية على أداء الحكومة، وعملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى معاناة الكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، مما يؤدي في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها؟، مطالبًا أن تكون الإجابة عليه (كتابة) عملا بحكم المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.