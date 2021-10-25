بقرار رئاسي.. إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد (ماذا يعني؟) "تغطية خاصة"

(مصراوي):

"قرار عظيم وتاريخي وملهم".. هكذا وصف أساتذة قانون دستوري وبرلمانيون وسياسيون، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، بعدما استمر فرضه وتجديده لعشرات السنين، لمواجهة العمليات الإرهابية، ما يعني انتصار الدولة بشكل حاسم في معركتها ضد غياب الأمن وعدم الاستقرار، ودخول مصر إلى مرحلة جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في التغطية الخاصة، يستعرض التقرير التالي أبرز ما نشره "مصراوي" بشأن قرار الرئيس السيسي اليوم، بالإضافة إلى معنى القرار من الناحية السياسية والقانونية..

- "لأول مرة من سنوات".. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

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- بعد قرار السيسي.. خبير دستوري يكشف مصير القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ

- متحدث الرئاسة: قرار إلغاء الطوارئ تاريخي.. يعكس حالة الاستقرار الأمني

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- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإعلان السيسي وقف حالة الطوارئ

- "في التقاضي وتظلمات الأحكام".. ماذا يتغير بعد إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد؟

- الشعب والشهداء والجمهورية الجديدة.. 4 رسائل للسيسي في إلغاء مد الطوارئ

- المستشار "أبو شقة" يوضح.. ماذا يعني قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد؟

- بينها مخالفات البناء.. هذه الجرائم لن تحال مجددًا لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ