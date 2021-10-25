الآثار تبدأ صيانة وترميم المومياوات على مستوى الجمهورية

كتب- مصراوي:

تبدأ الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والآثار الفترة القادمة في أعمال صيانة وترميم المومياوات والبقايا الآدميه على مستوى الجمهورية، وذلك للحفاظ على سلامتها باعتبارها كنوز تميز الحضارة المصرية القديمة وتكشف عن عظمة القدماء المصريين. بحسب بيان صحفي.

وقال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة: لقد تم إسناد أعمال الصيانة والترميم للدكتورة رانيا أحمد علي مدير إدارة ترميم المومياوات المخازن المتحفية، وذلك حرصا من الإدارة على أن تتم أعمال الصيانة والترميم للآثار المصرية طبقا لكود موحد وفلسفة واحدة بعيدة عن الاجتهاد الشخصي ولأهمية المومياوات كتراث إنساني فريد.

وأضاف: سيتم وضع كود موحد لهذا التخصص الفريد على مستوي الجمهورية، نظرا للتدريب والجهود المبذولة من إدارة ترميم المومياوات في الحفاظ على سلامة وخلق بيئة حفظ وصيانة جيدة لتلك المومياوات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا أحمد علي مديرة إدارة ترميم المومياوات أنه سيتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الآمنة في عمليات العلاج والصيانة للحفاظ على تراث مصر من المومياوات والبقايا الآدميه بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الإدارة خلال الفترة الماضية حرصت على تنظيم سلسلة من الدورات العلمية المتخصصة في جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان من خلال رفع كفاءة وتدريب المرممين المصريين من خلال دورات الأونلاين والتدريب العملي إلى جانب محاضرات يلقيها كوكبة من أهم علماء الآثار من مختلف الدول تلقي الضوء على أساليب التحنيط والطرق العلمية للفحص والتحليل وطرق صيانة المومياوات.

وأوضحت أن آخر هذا الدورات كانت بالواحات البحرية بالتعاون مع معهد الطب التطوري بجامعة زيورخ السويسرية، حيث تم تدريب المرممين علي أحدث الوسائل العلمية غير المضرة في توثيق وعلاج وصيانة المومياوات ومنها التدريب علي جهاز الأشعة السينية المحمول. ​

وذكرت أنه شارك في فعاليات تلك الدورة نخبة من العلماء من بينهم الدكتور فرانك ريولي عميد كليه الطب جامعه زيورخ السويسرية، الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، الدكتور عبد الرحمن السروجي وكيل كلية الآثار جامعة الفيوم للدراسات العليا، الدكتور أشرف عويس مدير عام ترميم سقارة،

والدكتورة مروة عبد الرازق مدير عام التوثيق والتسجيل بالمتحف المصري.