"الزراعة" و"الخارجية" تنفذان دورة تدريبية دولية لـ25 متدربًا من 16 دولة إفريقية

كتب- محمد سامي:

افتتح د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابة وزير الزراعة، والسفير كريم عصام ممثل الوكالة، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، دورة تدريبية تحت عنوان "المحاجر البيطرية" والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، والتي تؤثر على التجارة البينية في إفريقيا، وشارك في الدورة 25 متدربًا من 16 دولة إفريقية، لمدة أسبوع بمعهد صحة الحيوان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام والتركير على محور التنمية الزراعية المستدامة (العنصر البشري) لبناء قدراته وتنمية مهاراته في كل مجالات التوعية والدعم المستمر وتنفيذاً للدور المجتمعي والتدريبي والإرشادي والتوعوي لمعامل وزارة الزراعة وبالتنسيق والتعاون التام مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية افتتح أمس.

وأكد السفير عصام دور مصر الريادي والتعاون الوثيق في التنسيق التام مع وزارة الزراعة؛ لتوسيع مجالات التعاون في إفريقيا، وأن القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد في الدول الإفريقية الشقيقة، والذي يجب الاهتمام به في نطاق التجارة البينية الإفريقية؛ لأنه يوفر عائدات تصديرية ويوفر البروتين الحيواني للمجتمعات الإفريقية، وتمنى للضيوف إقامة سعيدة في مصر ودورة متميزة.

وأكد شاهين أهمية تنفيذ هذه الدورات؛ خصوصًا في مجال مهم مثل الأمراض الوبائية خصوصاً العابرة للحدود ومدى خطورتها وطرق السيطرة عليها الذي لا يتم إلا من خلال التعاون والشراكة بين الدول الإفريقية متضمنة مصر لوضع استراتيجية متكاملة وموحدة للسيطرة على الأمراض والمعهد بكل قدراته التشخيصية وجميع إمكاناته المتوفرة في خدمة المنظومة التشخيصية والبحثية والعلمية في مصر وخارجها لدول القارة الإفريقية في ضوء التنمية الزراعية المستدامة.