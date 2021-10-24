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جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.. الإفتاء توضح حكم التوسل بالنبي

08:26 م الأحد 24 أكتوبر 2021
جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.. الإفتاء توضح حكم التوسل بالنبي

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء، إنه ورد إليها سؤال من أحد المتابعين بشأن حكم التوسل بالنبي "محمد" صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجواب هو أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكار ذلك؛ دل على ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ"، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

دار الإفتاء المصرية حكم التوسل بالنبي

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