بالفيديو.. ما هي الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب؟ اعرف التفاصيل

(مصراوي):

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، فيديو يتضمن الاستراتيجية العامة الجديدة لعملها، وبعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية المستحدثة، وفيما يلي نستعرضها..

ضم هيئات مكتبي الشيوخ والنواب

أكدت التنسيقية أن ما حققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين، بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة معبرًا عن "سياسة بمفهوم جديد" يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات، والخلفيات، ومتطابق الهدف، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، جعل التنسيقية تواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة، والرؤية، وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن، وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها.

كما ضمت التنسيقية هيئات مكتبي النواب والشيوخ وستتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول والمقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.



لجنة مختصة بالحوار السياسي

تتركز مهام اللجنة الجديدة في إعداد الحوار حول الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

تدشين "نادي المدربين"

كما قررت التنسيقية حسب الاستراتيجية الجديدة، تدشين «نادي المدربين» من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، بحيث يشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية

توسيع اختصاصات لجنة التنظيم

كما قامت التنسيقية بتوسيع اختصاصات لجنة التنظيم ضمن الاستراتيجية الجديدة بحيث تتولي تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات، و تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها، فضلًا عن حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .



استحداث لجنة لمسؤولي التواصل

واستحدثت التنسيقية ضمن الاستراتيجية الجديدة، لجنة لمسؤولي التواصل، تختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية، ويتولى أعضاء اللجنة أيضًا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

تدشين لجنة تختص بتوقيع البروتوكولات ومتابعتها

كما قررت التنسيقية تشكيل لجنة تختص بتوقيع البروتوكولات بتنسيقية شباب تختص اللجنة بعرض ما يخص من بروتوكولات، بدءا من اقتراحها وحتى اعتمادها بصورة نهائية.

تحديد اختصاصات المركز الإعلامي

وحددت التنسيقية اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المهام ضمن الاستراتيجية الجديدة في إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.