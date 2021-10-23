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"الكتاب في سي دي".. أول تحرك برلماني لعدم قانونية البيع لطلاب الجامعات -صورة

11:05 ص السبت 23 أكتوبر 2021
"الكتاب في سي دي".. أول تحرك برلماني لعدم قانونية البيع لطلاب الجامعات -صورة

أميرة بهاء الدين أبو شقة

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العالمي بشأن إجبار طلاب جامعة القاهرة على شراء الكتاب في "سي دي" أو ما يُعرف بفكرة الكتاب الإلكتروني بديلًا للكتاب الورقي.

وقالت أبو شقة، في سؤالها، اليوم السبت، إن العديد من الشكاوى وصلت إليها بشأن ربط مصاريف الكليات بشراء الكتاب الإلكتروني، مشددةً على أنه لا يوجد سند قانوني يلزم الطلاب بشراء الكتاب الإلكتروني.

وأضافت النائبة أنه ربما توجد أزمات أخرى يمكن أن تعرقل تطبيق فكرة الكتاب الإلكتروني؛ حيث يوجد طلاب لا يمتلكون أدوات لاستخدام هذا الكتاب، منوهاً بأنها تقدمت بهذا السؤال للتوضيح وكحق من حقوق الأدوات البرلمانية، مطالبة بالرد كتابة على السؤال المقدم.

كانت كليات جامعة القاهرة قد بدأت في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في التحول نحو تطبيق فكرة الكتاب الإلكتروني بديل الكتاب الورقي .

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أميرة بهاء الدين أبو شقة مجلس النواب طلاب الجامعات عدم قانونية البيع لطلاب الجامعات جامعة القاهرة

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