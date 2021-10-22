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​​رئيس "تضامن النواب" يهنئ سفير أوزبكستان الجديد بالقاهرة

02:00 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
​​رئيس "تضامن النواب" يهنئ سفير أوزبكستان الجديد بالقاهرة

الدكتور عبدالهادي القصبي

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أهمية العلاقات بين القاهرة وأوزباكستان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع منصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان الجديد لدي القاهرة.

وقال أحمد قنديل المستشار الإعلامي لرئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن القصبى هنأ السفير الجديد بالقاهرة داعيًا له التوفيق في مهمته الجديدة من أجل توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن القاهرة وأوزباكستان يربطهما علاقات تاريخية وقوية نؤكد على عمقها بين الدولتين منذ عام 1991 حيث أعلنت مصر تأييدها الاستقلال أوزبكستان وتابعنا زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أوزباكستان في عام 2018 وكان هناك استقبال خاص يليق بالرئيس من قبل رئيس دولة أوزباكستان وتم توقيع خلالها 11 اتفاقية خلالها.

من جانبه أكد منصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان، ‏على أهمية مشاركة الوفد المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد، المقبل في أوزبكستان، نظرًا لما تتمتع به مصر من كونها أكبر دولة ولها مكانة مرموقة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في المجال التشريعي و تمتاز بأنظمة القوانين والبرلمانات.

عبدالهادي القصبي أوزبكستان لجنة التضامن الاجتماعى مجلس النواب

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