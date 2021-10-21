وظائف "نظافة الجيزة".. اعرف تفاصيل التقديم والأوراق المطلوبة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه لمدة 8 ساعات فقط على مدار اليوم بأجر يومي 150 جنيهًا.

ودعت الهيئة في بيان اليوم الخميس، الراغبين في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمة للتعاقد وهي (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).

وتابعت الهيئة: "التقديم اعتبارًا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين في مقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات، والتواصل على تليفون 0237486984 / 0237486983".

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