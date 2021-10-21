الصحة: لقاح كورونا يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بشأن لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن لقاح كورونا يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى، سواء في العمل، أو السفر، أو خلال التسوق، أو الطلبة خلال فترة الدراسة في الجامعة.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني وتلقي اللقاح. أضغط هنا