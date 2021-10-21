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8 ساعات بـ 150 جنيها يوميا.. تفاصيل وظائف هيئة النظافة بالجيزة

01:07 م الخميس 21 أكتوبر 2021
8 ساعات بـ 150 جنيها يوميا.. تفاصيل وظائف هيئة النظافة بالجيزة

تفاصيل وظائف هيئة النظافة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه لمدة 8 ساعات فقط على مدار اليوم بأجر يومي وقدره 150 جنيها.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه على من يرغب في التعاقد التقدم الى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة) ومعه المستندات اللازمة للتعاقد وهي (صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية).

ويكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الأسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم أن العمل مستمر أيام العطلات.

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وظائف هيئة النظافة عمال النظافة الجيزة

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