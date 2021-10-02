ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأسباب الحقيقة وراء العاصفة الاستوائية التي تتحول لإعصار من الدرجة الأولى لتضرب دولتين عربيتين.

وأضافت إيمان لـ"مصراوي"، أن العاصفة المدارية "شاهين" عبارة عن منخفض جوي متعمق بقيم ضغط منخفضة وسرعات رياح عالية تتراوح من 120-150كم/ساعة، وتم تصنيفها بأنها إعصار من الدرجة الأولى.

وأكدت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير العاصفة أو الإعصار سيكون على السواحل العمانية وليس لها أي تأثير على مصر، قائلة: "بنطمن المواطنين بأن مصر في أمان من العاصفة ومفيش أي مشكلة عندنا".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه لأول مرة في التاريخ يوجد مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر اليوم على سلطنة عُمان والأحد على الإمارات بأمطار غزيرة ونشاط رياح.



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