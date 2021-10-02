Masrawy logo white

ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

09:13 م السبت 02 أكتوبر 2021
ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

إعصار شاهين

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأسباب الحقيقة وراء العاصفة الاستوائية التي تتحول لإعصار من الدرجة الأولى لتضرب دولتين عربيتين.

وأضافت إيمان لـ"مصراوي"، أن العاصفة المدارية "شاهين" عبارة عن منخفض جوي متعمق بقيم ضغط منخفضة وسرعات رياح عالية تتراوح من 120-150كم/ساعة، وتم تصنيفها بأنها إعصار من الدرجة الأولى.

وأكدت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير العاصفة أو الإعصار سيكون على السواحل العمانية وليس لها أي تأثير على مصر، قائلة: "بنطمن المواطنين بأن مصر في أمان من العاصفة ومفيش أي مشكلة عندنا".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه لأول مرة في التاريخ يوجد مسار لعاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر اليوم على سلطنة عُمان والأحد على الإمارات بأمطار غزيرة ونشاط رياح.
إعصار شاهين 2

اقرأ أيضًا:

- لأول مرة في التاريخ.. عاصفة استوائية تتحول لإعصار من الدرجة الأولى تضرب دولتين عربيتين

إعصار شاهين إيمان شاكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة "فيديوهات"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا